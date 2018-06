Et de cinq! James Van Der Beek, connu pour son rôle de Dawson dans la série du même nom, a annoncé être papa d'une petite fille prénommée Gwendolyn. Il a posté une adorable photo de ses enfants et de son épouse, Kimberly sur son Instagram. «Ravi de vous annoncer que nous avons accueilli une toute nouvelle petite fille vendredi matin, juste à temps pour la fête des pères (ndlr: qui se fêtait dimanche aux États-Unis)», a-t-il écrit.

Mais l'acteur ne s'est pas contenté de partager son bonheur. Il a en effet profité de sa publication pour dénoncer les pratiques du gouvernement américain, qui sépare les parents de leurs enfants à la frontière: «Au moment où j'écris ceci, des enfants sont arrachés des bras de leurs parents. Par notre gouvernement. Pour le bénéfice de l'enfant? Non - au contraire - c'est un affichage délibéré de cruauté pour dissuader les frontaliers illégaux et les demandeurs d'asile légaux (car cela arrive aux deux). Et ce ne serait pas honnête de ma part de m'étendre sur la naissance de mon nouveau bébé sans parler de cette atrocité.»

James et Kimberly Van Der Beek sont déjà parents d'Emilia, 2 ans, Annabel Leah, 4 ans, Joshua, 6 ans, et Olivia, 7 ans.

(Le Matin)