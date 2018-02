Grosse déception pour les fans du sexy Jamie Dornan. Ils ne le verront plus incarner le ténébreux Christian Grey au cinéma. L'acteur, à l'affiche du troisième volet de «Cinquante nuance de Grey», a en effet décidé de quitter la saga. «Je sens que je deviens trop vieux pour tout ça», a confié le Britannique de 35 ans sur itv.com. Jamie a néanmoins apprécié jouer ce richissime businessman tourmenté. «Je pense que je l'aime plus maintenant que dans le premier film. Christian a traversé un grand changement... Il a l'air d'être une meilleure version de lui-même. Des choses horribles lui sont arrivées, je le trouve plus agréable dans le troisième film que le premier», a expliqué Jamie.

Une autre raison l'a aussi poussé à abandonner l'idée de rempiler pour un 4e volet: le public l'identifie trop à son personnage. «Les lignes sont un peu floues entre la réalité et le fantasme, a-t-il constaté. Je pense que je vais en pâtir pendant un long moment.» De plus, son épouse, Amelia Warner, mère de ses deux filles, refuse de le voir dans «Cinquante nuances de Grey». Les scènes torrides de son mari avec sa partenaire, Dakota Johnson, la mettraient trop mal à l'aise. «Elle n'a jamais vu les films. Elle me soutient moi et mon travail, mais moi-même je ne serais pas capable de m'asseoir à côté d'elle pour regar­der les films», avoue Jamie.

Regardez la bande-annonce de «Cinquante nuances plus claires», dès le 7 février 2018 au cinéma:

(Le Matin)