Du haut de ses 71 ans, Jane Birkin a décidé de tout dire en dévoilant son journal intime. Ce 3 octobre, l’Anglaise sortira «Munkey Diaries», un ouvrage de 350 pages qui fait la part belle aux révélations.

Pourquoi ce titre? Car elle a commencé à écrire à 11 ans et Munkey était son singe en peluche et plus grand confident durant une bonne partie de sa vie. «Il a dormi à mes côtés, il a partagé ma vie avec John, Serge, Jacques, il a été le témoin de toutes les joies et toutes les tristesses. Devant la dévastation de mes enfants, j’ai déposé Munkey dans les bras de Serge dans le cercueil où il reposait, tel un pharaon», écrit-elle au sujet de ce doudou qu’elle a remporté dans une tombola.

Deuxième volume prévu pour 2019

Dans le premier volume de ses confidences – il faudra attendre l’année 2019 pour découvrir le second –, la chanteuse s’étend sur la période de 1957 à 1982. Des années qui ont vu «la petite chrysalide anglaise se transformer en papillon de la nuit parisienne», décrit «l’Obs». Le magazine a d’ailleurs mis en lumière quelques extraits de ce livre…

Durant dix ans, Jane Birkin a partagé la vie de Serge Gainsourg. Voyant Gainsbarre prendre trop de place dans son couple, la chanteuse quitte l'artiste en 1980, laissant ainsi les démons de ce dernier reprendre le dessus. Juste avant de se séparer, elle avait écrit ce passage qui date du 29 mai 1980. «Je lui ai parlé cet après-midi. Il était au plus bas après quatre jours sans alcool, il subissait des symptômes de manque.»

Un ménage à trois?

Elle poursuit: «L'alcool est mon cauchemar. Ça le transforme en quelqu'un de si différent et effrayant. Et parfois il dit que maintenant qu'il a la gloire, l'argent, la célébrité, la seule chose qu'il ne connaît pas est de tuer, il ne parlait pas comme ça avant. Je me demande comment ça va finir. Et quand je suis triste, j'ai vraiment envie de mourir, et de sa main.»

Avant de partir vivre avec Jacques Doillon, Jane était déchirée entre ses deux amants. Si «je pars, je regretterai toujours ma vie exceptionnelle aux côtés d'un homme exceptionnel. Est-il seulement possible de vivre à trois? Je ne sais pas et d'une certaine façon je sens que Serge serait incapable de me partager, même par l'esprit, pas plus que je n'en suis moi-même capable», a confié la chanteuse dans son journal en 1979.

Un peu plus tard, elle ajoute: «Nous avons dîné ensemble et j'étais si heureuse avec Jacques et Serge. Il me semblait que si c'était possible, ce serait le moment le plus heureux de ma vie. Et si Serge pouvait aimer Jacques, même s'ils partaient tous les deux, je ne serais pas triste puisqu'ils seraient ensemble, et je sais qu'ils seraient heureux. Je ne veux pas d'un amant de cinq à sept, je ne veux pas perdre un ami, mais j'ai tellement envie de vivre.» (Le Matin)