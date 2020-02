Jane Fonda a fait sa part pour soutenir le mouvement de mode éco-responsable qui agite Hollywood en portant aux Oscars une robe qu'elle avait déjà mise il y a six ans. L'actrice de 82 ans était sublime dans sa tenue Elie Saab Couture sur le tapis rouge, et ses fans ont rapidement constaté qu'elle avait déjà été aperçue dans cette robe en 2014, lors du Festival de Cannes.

Cette fois-ci, la star a simplement changé de coiffure et de rouge à lèvres, pour un ton plus léger que le rouge puissant qu'elle portait à Cannes. Et elle n'était pas la seule à avoir «recyclé» sa robe ce soir-là, puisque Elizabeth Banks a elle aussi assisté à l'after party Vanity Fair dans une robe Badgley Mischka rouge.

Seize ans après

«Je recycle cette robe. Je l'ai portée pour la première fois à cette fête en 2004. On nous offre rarement vraiment des robes. Mais Badgley Mischka l'a faite juste pour moi. A l'époque, j'étais dans «Seabiscuit», qui était nommé aux Oscars, et on me l'a offerte. Je l'ai récemment retrouvée dans le fond d'un placard. Et elle me va toujours! Donc je la porte sur le tapis rouge et je suis ravie de recycler une robe d'il y a seize ans», a-t-elle déclaré à «Entertainment Tonight».

Margot Robbie portait, elle, une magnifique robe noire bustier issue du défilé Chanel printemps/été 1994.

