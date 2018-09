Jane Fonda a vécu plein de moments incroyables dans sa vie, mais aussi de très difficiles. Star d’un documentaire qui sera diffusé le 24 septembre prochain sur la chaine HBO, l'actrice de 80 ans s'est confiée sur l’un des traumatismes les plus marquants de son existence: le suicide de sa mère, Frances Ford Seymour.

Interrogée par le magazine People, elle a accepté de se confier sur ce drame survenu alors qu’elle n’avait que 12 ans. «Lorsque j'ai écrit mes mémoires, j'ai dédié l'ouvrage à ma mère parce que je savais qu'en faisant cela, je serais obligée de la comprendre. Je ne l'ai jamais connue car elle souffrait de bipolarité», commence l'actrice.

«Si vous avez un parent qui n'est pas capable d'assumer les choses, qui est incapable de vous regarder les yeux plein d'amour, cela a un grand impact sur vous», poursuit Jane Fonda. «En tant qu'enfant, vous pensez toujours que c'est de votre faute... Parce que l'enfant ne peut pas en vouloir à l'adulte, car sa survie dépend de l'adulte. Il faut beaucoup de temps pour surmonter la culpabilité.»

Pour réussir à aller de l’avant, la star de «Grace et Frankie» a fait pendant de longues années un travail de recherches, qui lui a permis de mieux comprendre la maladie de sa mère. Grâce à cela, elle a finalement accepté que son suicide n’avait rien à voir avec elle. «Quand on fait ce genre de recherches, si on parvient à avoir des réponses, comme cela a été le cas pour moi, vous finissez par pouvoir vous dire: «Cela n'a rien à voir avec moi.» Ce n'est pas qu'on ne voulait pas m'aimer. Ils [ses parents] avaient des problèmes. À la minute où l'on comprend cela, on ressent énormément d'empathie à leur égard. Et on peut alors pardonner», a-t-elle conclu. (Le Matin)