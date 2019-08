Il joue les durs depuis vingt ans et reste le roi de la castagne. Jason Statham est en grande forme dans «Fast & Furious: Hobbs & Shaw», spin-off jouissif de la saga, en salle le 7 août. L’acteur anglais de 52 ans campe pour la troisième fois Deckard Shaw, meilleur ennemi de l’agent Luke Hobbs, incarné par Dwayne Johnson.

Cette fois, les deux hommes doivent unir leurs forces et celles de leurs familles pour combattre un redoutable adversaire bionique (Idris Elba) qui se surnomme «le Superman noir» et entend décimer la moitié de l’humanité. Injures à gogo, bastons maousses et courses-poursuites invraisemblables sont au programme de ce condensé d’action aux airs de «buddy movie» qui nous promène de Londres aux îles Samoa. C’est sur une terrasse de l’hôtel Four Seasons que Jason Statham reçoit Lematin.ch pour évoquer le film, son nouveau rôle de père de famille et sa façon de s’entraîner.

Qu’appréciez-vous le plus dans ces films de «Fast & Furious» et comment ce spin-off a-t-il vu le jour?



J’aime l’évasion que ces films représentent, le fait qu’il s’agisse de « feel-good movies ». Tu vas rire, pleurer peut-être – bon, probablement pas ! –, ressentir des frissons et voir un spectacle à couper le souffle avec des grands moments d’action. Donc j’ai trouvé que « Hobbs & Shaw » était une super opportunité de focaliser un peu plus sur ces deux personnages de cet univers.



Quelles qualités admirez-vous le plus chez Dwayne et peut-être…



Tu veux parler du personnage de Hobbs, c’est ça?



Oui, et quelles qualités reconnaissez-vous en vous?



Je pense que Hobbs représente les mêmes valeurs familiales. Il veut faire ce qui est juste, toujours. Et ce qui est juste est toujours l’essence de ce que nous représentons tous, c’est-à-dire la valeur famille. Et puis Hobbs prend une décision avec ses tripes, en se fiant à son instinct. Et je crois que Shaw a le même attribut.



L’esprit de camaraderie, une réalité sur le tournage?



A fond. L’atmosphère sur le plateau, comme on aime à l’appeler, était géniale. On bosse avec des gens qu’on admire et respecte. Dwayne et moi étions très satisfaits de tourner avec un réalisateur comme David Leitch. Je connais Dave depuis très longtemps. Il vient du milieu des cascades. Il est très efficace, très précis dans sa manière de tourner. Cela nous fait gagner beaucoup de temps. Du coup, on était détendus, on s’amusait.



Comme vous dites, il est question de l’importance de la famille dans ces films. Quelle importance a-t-elle pour vous? Vous êtes depuis peu père de famille. Est-ce que cela change votre façon d’aborder votre travail et votre carrière?



Je me sens très privilégié – quand je dis privilégié, je veux dire que je viens d’un milieu très humble. Mon père était mineur, nous n’avions pas d’argent. Et je crois que Dwayne a une histoire semblable, il est parti de rien. Cela nous aide à garder les pieds sur terre, à comprendre quelles sont nos valeurs essentielles, parce que tu ne deviens jamais ce qu’on appelle pourri gâté. La famille dans laquelle j’ai grandi était très aimante. On vient de célébrer le 60e anniversaire de mariage de mes parents cette année. Et ils occupent une place très importante dans mon cœur. Et maintenant que je suis moi-même devenu père, je suis beaucoup plus en contact avec mes émotions! Ce qui compte, c’est l’autre. Et il n’y a rien que je ne ferais pas pour ma famille. C’est ce qu’il y a de plus important dans ma vie.



Vous êtes en pleine forme et aimez manifestement exécuter vos propres cascades. Comment votre façon de vous entraîner a-t-elle changé depuis que vous avez passé le cap de la cinquantaine?



J’ai de bien meilleures connaissances sur la mécanique du corps. Je comprends comment chaque articulation devrait fonctionner, comment l’utiliser et quand quelque chose n’est pas en bon état. Donc - je parle de moi - quand tu participes à des films d’action et tu passes de zéro à cent, tu te retrouves avec des résidus de déchirures musculaires et de lésions articulaires et d’entorses. Si tu ne les soignes pas, elles vont ressurgir plus tard dans ta vie. Je me concentre donc beaucoup plus sur l’entretien du corps maintenant. Au lieu de m’entraîner tout le temps comme un forcené, je focalise moins sur les kilos que je peux soulever ou le nombre de répétitions que je peux faire. Je n’ai plus besoin de me mesurer à mon propre égo. Ce qui compte, c’est comment je peux améliorer la mécanique de mon corps et devenir plus durable pour l’avenir. Et cela exige de l’entretien.



«Fast & Furious : Hobbs & Shaw», dans les salles romandes dès le 7 août.