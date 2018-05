S'il cartonne professionnellement grâce à ses émissions très appréciées par les téléspectateurs, Stéphane Bern n'a pas eu la même chance côté vie privée. Après avoir mis un terme à sa relation de 15 ans avec son ex-compagnon, Cyril, le Français de 54 ans est désormais en couple avec un certain Lionel.

Cependant, malgré l'affection que lui porte son petit ami, l'animateur télé aurait du mal à s'accepter vraiment. Ce qui expliquerait son manque d'envie de paternité. «Pour se prolon­ger soi-même, il faut beau­coup s'ai­mer. Croire que son ADN est à ce point génial… Je ne m'aime pas assez pour me repro­duire, confie-t-il dans «Paris Match» A la rigueur, j'au­rais adoré adop­ter des enfants de milieux défa­vo­ri­sés, malheu­reux. Mais la loi étant hypo­crite, je refuse. »

Et le spécialiste des têtes couronnées d'exposer son point de vue. « Fran­che­ment, il y a plein de gens qui font des enfants par voie natu­relle sans les élever, sans les aimer. Moi, je suis pour l'amour. Se marier, faire un enfant, c’est un geste d’amour, souligne-t-il. Et j’au­rais pu avoir des enfants, mais ça ne s’est pas fait. Je n'ac­cuse personne et je n'en veux à personne. C’est ainsi.» Finalement, cet état de fait lui convient très bien: « J'adore les enfants, j'adore leur apprendre des choses, mais je n'ai pas besoin qu'ils soient à moi», conclu-t-il. (Le Matin)