Cela faisait longtemps que l'on avait pas revu Florence Foresti sur scène. Quatre ans exactement. Quelques mois avant son retour à Genève, le 24 et 25 juin 2018, l'humoriste s'est confiée sur son récent passage à vide. «C'est complexe, car je n'ai jamais envie de travailler, mais j'ai des choses à dire. Quand je commence à tourner en rond, à faire chier mon entourage, ça veut dire qu'il faut que j'y aille. Mais l'an passé, je suis passée par un moment où je ne savais pas si j'arriverais à y retourner. Est-ce que je fais ce métier pour moi? Pour les autres? Parce que c'est ma raison d'être?», a-t-elle confié dans «Paris Match».

Stop aux téléphones et aux réseaux sociaux

L'artiste de 45 ans explique aussi sa décision d'interdire les téléphones portables au public durant ses futurs shows. «La réalité, c'est que je suis allée voir le spectacle de Chris Rock à Londres. Il avait interdit les téléphones et là, j'ai vu des gens qui se parlaient, qui regardaient autour d'eux. Avec l'ami qui m'accompagnait, on s'est parlé et je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas si bien que ça.»

Aujourd'hui, elle ne regarde plus les réseaux sociaux. «Parce que je n'aime pas les gens qui ne m'aiment pas. J'ai arrêté de regarder ma page Facebook quand j'ai été insultée et menacée. À cause d'une poignée de messages méchants, tu ne vois plus les messages gentils.»

«Ma fille m'a sauvé la vie»

Mariée, puis divorcée, elle élève sa fille Toni, âgée de 11 ans. «Ma fille m'a sauvé la vie. Je ne pouvais pas continuer à être Tata Kronenbourg, à être bourrée tous les soirs, même si je ne l'ai qu'une semaine sur deux. Elle me donne de l'inspiration, elle me fait rester jeune, curieuse et en même temps elle me fatigue et elle me fait vieillir. Se lever pour elle à 6h du mat, bon... mais elle m'enrichit tellement.» (Le Matin)