Ne parlez plus de steaks, d'entrecôtes ou de saucisses à Stomy Bugsy. Le rappeur n'en mangera plus jamais. «Ça fait deux ans que je suis végane et c'est une bénédiction. Je suis tellement heureux, tellement fier de moi de savoir que je ne participe plus à cette tuerie, à ce massacre, de ne plus me nourrir de la mort, a expliqué l'artiste dans une vidéo de l'association de protection animale PETA. Aujourd'hui, mon frigo ressemble plus à un jardin qu'à une morgue.»

Depuis qu'il ne consomme plus d'aliments issus de l'exploitation animale, Stomy Bugsy se sent «reconnecté à la nature» et se félicite de «respecter toutes formes de vie». Le Français trouve consternant que les enfants d'aujourd'hui ignorent ce qu'ils ont dans leur assiettes. «Ils ne savent pas qu'il mangent de la viande. Si on leur disait: «Vous voyez cet hamburger, c'est une vache», à la seconde près, les enfants ne voudront pas le manger. Donc on a tous cette part en nous d'humanité, on est tous véganes à la base.»

Et le Français de 45 ans de blâmer les gens qui se fichent du sort des animaux en refusant de se passer de leur chair. «Ils ne les considèrent pas comme des êtres vivants, déplore-t-il. C'est comme si c'était rien, comme si les animaux n'avaient pas de pensées, de sentiments, de craintes...»

Quand on sait que 70 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards de poissons sont tués chaque année sur la planète afin d'être consommés, engendrant ainsi une véritable catastrophe écologique, Stomy Bugsy rappelle qu'un changement d'alimentation est nécessaire. D'autant plus que le véganisme ne cause aucune carence. Bien au contraire: «Les gens se disent qu'ils n'auront pas de protéines, ni de muscles. Ce n'est pas vrai! Quand on mange de la viande ou des produits animaliers, ça bouche les artères!» De quoi se remettre en question...

(Le Matin)