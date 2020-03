Jean Dujardin a tenté de se défendre d'avoir tourné dans «J'accuse», le dernier long-métrage de Roman Polanski, primé aux César malgré les lourdes accusations qui pèsent sur le réalisateur.

«Je voudrais simplement rappeler que «J'accuse» est le titre d'un article assez célèbre d'Emile Zola, j'espère que cela ne gêne personne? Bonne soirée! En faisant ce film, j'ai cru, et je le crois encore, avoir fait plus de bien que de mal», a-t-il posté dans deux publications Instagram, qui ont depuis été supprimées.

«Je me casse, ça pue dans ce pays»

Après la cérémonie qui a vu Adèle Haenel et Céline Sciamma, entre autres, quitter la salle, outrées que le réalisateur soit récompensé, Jean Dujardin a décidé de persister, et de signer. «Je me casse, ça pue dans ce pays», a-t-il ajouté, dans une publication une fois encore supprimée et qui fait référence à une tribune écrite par Virginie Despentes en soutien à la colère de la comédienne du Portrait d'une jeune fille en feu.

Et si les internautes ont fait part de leur indignation, l'acteur a toutefois pu compter sur certains soutiens, notamment celui d'Alessandra Sublet ou encore Richard Berry, Gilles Lellouche, Elie Semoun ou Michael Youn.

Cover Media & LeMatin.ch