On savait déjà que Jean-Claude Biver était atteint de légionellose, mais il n'avait jamais véritablement évoqué le sujet en interview. Interrogé dans «Blick» à propos de cette maladie qui touche de plus en plus de personnes en Suisse, le président de Hublot et patron de la division horlogère du groupe de luxe LVMH a expliqué qu'il avait été contaminé par la bactérie dans les années 1990.

L'homme d'affaires de 68 ans pense avoir contracté la maladie en prenant une douche dans un hôtel pendant un voyage entre Amsterdam et Hong-Kong. «J'ai dû tout de suite rentrer en Suisse. Quand on est atteint, on a de la fièvre, plus de 40 degrés et, ensuite, on se sent misérable pendant plusieurs semaines», a confié Jean-Claude Biver, ajoutant que sa capacité respiratoire était aujourd'hui diminuée: «Mais je reste à 88%, ce n'est pas tragique.»

Ce n'est malheureusement pas le seul mal dont souffre le résident vaudois de 68 ans. Il est également atteint de polymyalgie, un trouble inflammatoire provoquant des douleurs musculaires et des raideurs, notamment au niveau des épaules et des hanches. «Je suis sous traitement et je dois me ménager», a conclu Jean-Claude Biver. (Le Matin)