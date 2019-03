Près de deux ans après sa participation aux «12 coups de midi», la police a finalement arrêté Christian Quesada pour corruption de mineur et détention et diffusion d'images pédopornographiques.

Le candidat de TF1, selon les informations de la station RTL, a reconnu les faits au cours de sa garde à vue. Pour Jean-Luc Reichmann, qui a longtemps été proche de son Maître de midi, cette information est profondément choquante. L'animateur milite depuis des années pour la protection de l’enfance.

Ce jeudi 28 mars, il a réagi à la mise en examen de Christian Quesada: «Suite à la nouvelle dévastatrice que l'on a tous découvert hier concernant Christian Quesada, je suis ce matin sous le choc et je ne peux qu’exprimer mon sentiment d’horreur, de dégoût et de colère, a-t-il écrit sur Instagram. Je réitère aujourd’hui tout mon respect à la Brigade des Mineurs qui fait un travail remarquable au quotidien, et également à toutes les personnes qui travaillent à combattre ces prédateurs qui peuvent, de près ou de loin, nous côtoyer.»

Touché, Jean-Luc Reichmann a également écrit que cette sinistre affaire ne faisait que renforcer sa détermination à protéger les enfants: «Cette rage qui s'empare de moi aujourd’hui m'incite, plus que jamais, à continuer mes combats, dont celui de protéger et d'accompagner au mieux nos enfants, a-t-il écrit sur Twitter. Nous devons rester avant tout unis, et surtout être ensemble sur les réseaux, qui peuvent devenir des fléaux dévastateurs.» (Le Matin)