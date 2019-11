Jean-Paul Belmondo est très triste du décès de Marie Laforêt. Le Magnifique et l'actrice aux yeux d'or se sont maintes fois retrouvés devant la caméra, que ce soit dans «Chasse à l’homme» d'Edouard Molinaro ou bien pour Georges Lautner dans «Flic ou Voyou».

«Que de merveilleux souvenirs!»

«Le départ de Marie me cause une très grande peine. Les tournages avec elle prenaient une autre dimension. Son esprit pétillant nous faisait vivre au second, voire au troisième degré. Que de merveilleux souvenirs! Elle aurait dû faire au cinéma une carrière plus belle encore», a-t-il expliqué à l'AFP.

Marie Laforêt s'est éteinte le 2 novembre dernier en Suisse à l'âge de 80 ans. Artiste aux multiples talents, elle a été tour à tour actrice, amatrice d'art, mais aussi chanteuse (plus de 35 millions de disques vendus). Parmi les chansons qui ont grandement marqué le public, «Il a neigé sur Yesterday» ou encore «Viens, viens».

«Une grande et belle dame nous a quittés», a ajouté Jean-Paul Belmondo.

