Sur les plateaux de télévision en revanche, de nombreux experts de la santé viennent distiller leurs avis. Mais certains ont, au départ, peut-être un peu trop sous-estimé l’envergure de cette crise sanitaire.

Michel Cymes est le premier à la reconnaître. Il y a plusieurs semaines, le médecin ne tenait pas le même discours alarmiste qu’aujourd’hui, et n’avait pas souhaité alerter les foules. Le 16 mars dernier, sur le plateau de «C à vous», il a d'ailleurs confié: «Je fais mon mea culpa aussi, j'ai probablement trop rassuré les Français.»

«C’est profondément scandaleux!»

Des excuses qui sont plutôt mal passées. Les internautes étaient furieux, tout comme certaines personnalités. C’est le cas de Jean-Pierre Foucault. Le mardi 24 mars, l’animateur de TF1 avait partagé une vidéo sur son compte Twitter. Il s’agit d’un montage retraçant les avis beaucoup plus rassurants des experts de santé.

Invité dans «Ce soir chez Baba», mercredi 25 mars, le présentateur a précisé sa pensée en ciblant Michel Cymes : «Il y a une règle d’or: ceux qui savent ne parlent pas. Il ne faut pas parler quand on sait. En revanche, ceux qui parlent ne savent pas» a commencé l’animateur avant d'ajouter: «Vous avez cité Michel Cymes. Quand on lui dit: «Vous croyez que c’est grave?», il dit: «Non, je ne suis pas très inquiet, c’est un virus comme un autre.» Mais c’est profondément scandaleux! Ne dites rien, la parole est extrêmement dangereuse. Donc soyez méticuleux dans le choix des mots, et surtout soyez méticuleux dans le choix des silences.»

Il faut bien reconnaître que ces paroles, qui se veulent empreintes de sagesse, passent mieux à l'oral qu'à l'écrit. Donc voici:

"C'est profondément scandaleux, ne dites rien", explique Jean-Pierre Foucault à propos des responsables politiques et des médecins comme Michel Cymes qui ont minimisé le #COVID19 #CeSoirChezBaba pic.twitter.com/8LNy9MvY40 — TPMP (@TPMP) March 25, 2020

