Aujourd'hui, Jean-Pierre Pernaut, 69 ans, va mieux. Dans la dernière édition de «Paris Match», il confie que le médecin lui a confirmé qu'il peut se «considérer comme guéri» de son cancer de sa prostate. Heureusement, sa maladie a été rapidement détectée et il a pu être opéré à temps. «Par chance, encore, je n'ai pas eu besoin de traitement après. Cette opération a éliminé la bête», ajoute-t-il.

Dans cette épreuve, Jean-Pierre Pernaut a notamment pu compter sur le soutien indéfectible de son épouse Nathalie Marquay, qui ne connaît que trop bien cette maladie: «Elle a eu affaire à un cancer beaucoup plus grave que le mien – une leucémie foudroyante (ndlr: en 1997) – et elle s'est beaucoup battue, m'a aidé à accepter et à relativiser. Elle m'a tout de suite rassuré.» Il confie ensuite qu'il n'a «jamais eu peur» grâce à ses nombreuses discussions avec sa moitié.

Il a été bien entouré

Après son opération, Jean-Pierre Pernaut a été «bien entouré». Psychologiquement, tout va bien, mais il sait qu'il y a un «avant et un après-cancer». Une fois remis sur pied, il a fait son retour au JT le 12 novembre 2018 «un peu fatigué»: «J'étais content de retrouver le boulot. Je n'ai jamais pensé que je ne reviendrais pas», précise-t-il. Le docteur lui avait prescrit trois mois de repos, mais il en a fait que deux. C'est ça d'être passionné par son travail. (Le Matin)