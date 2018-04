Après une pause dans sa carrière, provoquée par un terrible accident de voiture dans lequel le minibus où elle se trouvait avait été impliqué en mars 2017, Jenifer retrouvera bientôt son public. Ses fans pourront déjà la voir en tant qu'actrice dans le téléfilm «Traqués», sur TF1, le 14 mai 2018. Elle y incarne une jeune femme prénommée Sarah qui traverse des épreuves particulièrement éprouvantes.

«Psychologiquement, ouvrir des plaies à l'écran m'a permis d'en panser certaines dans ma propre vie, confie-t-elle dans Télé 7 Jours. C'était très dur à tourner. Mais cela m'a fait du bien, cela m'a permis de boucler certaines boucles et de relativiser. Mais je n'ai pas terminé mon travail sur moi-même!»

La chanteuse française de 35 ans devrait aussi faire son retour cette année, dans la musique. «J'enregistre plein de choses, il y a beaucoup d'idées dans l'air, avec des personnes différentes, se réjouit-elle. J'ai envie de positivité, de me laisser surprendre aussi. La surprise, j'aime ça dans mon métier, en amour, en famille, dans la vie... Le monde ne va pas très bien, et je veux divertir les autres encore plus. Chanter m'a manqué.» (Le Matin)