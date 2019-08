Actuellement en tournée, dont le 25 août au Venoge Festival, Jenifer a fait escale à Saint-Louis, ce samedi 3 août. Un concert qui se déroulait à merveille jusqu'à ce que la chanteuse de 36 remettent à sa place l'un des spectateurs.

Sur une vidéo postée sur Twitter, on voit Jenifer retirer ses talons. Un homme lui lance alors: «Et le short aussi. Enlève ton short.» La coach de «The Voice» surprise par la phrase ne s'est pas laissé faire. «T'es sérieux là? T'es sérieux? T'es très sérieux? Mais tu vas sortir mon gars. Tu t'es trompé de spectacle?», répond-elle. La salle applaudit, mais l'artiste continue: «Et tu sais ce qu'il te dit mon short? Il te dit tu sors! Bonne soirée.»

Jenifer s'apprête alors à reprendre son show, mais a encore du mal à digérer ce qui vient de se passer. «C'est comme si on critiquait les filles en jupe, non mais sérieux. C'est quoi ce truc? Je déteste ça. On s'habille comme on veut: short, jupe courte, longue, voile...»

Quand un mec ose lui dire d’enlever son short... bah queen @JeniferOfficiel, merci d’avoir fait passer le message?????? pic.twitter.com/DaEhNRXHfB — Agathe???? (@agathee_gd_) August 3, 2019

Dans une seconde vidéo, Jenifer s'adresse de nouveau à ce spectateur: «Bon, tu ne le rediras plus à une fille, ça? Et avec ta femme à côté en plus? Y'a ta femme à côté? Non, ne le huez pas, je suis sûre que c'est de la maladresse. Tu veux présenter tes excuses? Bon, je les accepte.» Juste avant de se remettre à chanter, elle lance une petite pique aux médias qui s'amusent souvent à décortiquer ses tenues dans le télé-crochet de TF1: «J'aime beaucoup qu'on parle plus de mes vêtements que de ma musique.»