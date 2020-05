Leur apparition avait créé des émois. Souvenez-vous, au mois de janvier dernier, Jennifer Aniston et Brad Pitt s'étaient rendus, chacun de leur côté, à la cérémonie des Screen Actors Guild Awards (SAG), à Los Angeles. Les deux acteurs avaient créé la surprise en apparaissant très complices en coulisses, entre accolades, jeux de regards et sourires. Sur scène, Brad Pitt avait même osé blaguer sur son célibat, sous les yeux de Jennifer Aniston.

J’étais pas prêt ????

Brad Pitt et Jennifer Aniston au #SAGAwards ???? pic.twitter.com/heap8NnrYv — Benjamin Rabier ???? (@benjaminrabier) January 20, 2020

Plusieurs mois après la cérémonie, un détail fait parler la presse américaine. Selon The Cheat Sheet, lors de la cérémonie, Jennifer Aniston portait à sa main une bague. Et il ne s'agissait pas de n'importe quel bijou, mais de la bague de fiançailles que Brad Pitt lui avait offerte, en 1999. Pour imaginer et créer cette bague, il avait fait appel à la maison de joaillerie Damiani, et avait tout spécialement travaillé avec la vice-présidente de la célèbre maison.

Or blanc et incrusté de petits diamants

Pour ce joli bijou, Brad Pitt avait choisi de l'or blanc incrusté de petits diamants, pour un modèle unique au monde. Selon le tabloïd américain, le design du bijou avait été dessiné en se basant sur une paire de boucles d'oreilles que l'acteur avait offerte à Jennifer Aniston, peu de temps auparavant. Un bijou certainement très précieux aux yeux de Jennifer Aniston, et qui avait coûté la somme de 500'000 dollars à Brad Pitt.

LeMatin.ch