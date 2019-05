Jennifer Lopez a dû revoir ses projets d’éducation pour ses deux enfants l’année dernière. Sa fille, Emme, lui a en effet demandé de suivre ses cours dans une «école normale», alors qu'elle et son frère étaient jusqu'alors scolarisés à domicile.

La chanteuse et actrice avait réussi à mener de front sa carrière mondiale et sa vie de famille en faisant scolariser ses jumeaux de 11 ans à la maison, mais tout a changé lorsque l’un des deux a exprimé son désir de se mélanger aux autres enfants. À présent, la Bomba Latina a peur que cela bouscule leur emploi du temps. «Mes enfants ont été scolarisés à la maison pendant des années, et l’an dernier, ma fille m’a dit: «Je veux aller dans une école normale.» Je me suis dit: Oh mon Dieu, comment je vais gérer ça?» a-t-elle expliqué, comme le relaye «WENN».

Une école de Miami

La chanteuse et son ex-mari, Marc Anthony, ont accepté de les inscrire dans une école de Miami, en Floride, où ils résident tous deux, afin de pouvoir prendre part à la vie scolaire de leurs enfants. «Là, c’est la transition, on doit grandir avec eux, donc je les ai mis dans une école de Miami, proche de chez Marc, afin qu’il puisse être là si je ne le peux pas. C’est acrobatique, comme pour toutes les mères célibataires, ajoute-t-elle. On fait au mieux, et je veux juste qu’ils sentent l’amour et qu’ils sachent que je suis là, tout le temps. Ils comprennent mon travail. Nous sommes très proches tous les trois.» (Le Matin)