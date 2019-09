Jennifer Lopez pourrait être la prochaine superstar à se produire lors de la mi-temps du Super Bowl, le 2 février 2020. Les rumeurs de l'apparition de la chanteuse de 50 ans au prestigieux événement courent depuis quelques semaines.

Ainsi l'animatrice Hoda Kotb ne pouvait pas ne pas l'interroger sur cette possibilité dans son émission sur la chaîne radio SiriusXM, mardi. À un moment de l'interview, la présentatrice a donné à la star un faux-pistolet qu'elle pourrait déclencher si elle ne voulait pas répondre à une question. Et lorsqu'on lui a demandé si elle allait ou non se présenter sur la scène du Super Bowl en 2020, la Bomba Latina a choisi de ne pas tirer mais a répondu: «Je ... ne sais pas, je ne sais pas.»

Sentant clairement que la star en savait plus qu'elle ne voulait l'admettre, Hoda Kobt a répondu: «Ce n'était pas un non!»

«En pourparlers depuis un certain temps»

«Jennifer et la NFL sont en pourparlers depuis un certain temps, mais de nombreux facteurs entrent en compte avant la signature officielle de l'accord, a déclaré une source à Entertainment Tonight. Jennifer dit depuis un moment qu'elle veut se produire à la mi-temps et il semble que son rêve puisse devenir réalité. Jennifer a une carrière incroyable qui dure depuis des décennies et cette plate-forme lui offrirait la plus grande scène qui lui a jamais présentée.»

La mère de deux enfants a déjà déclaré à E! News que si elle avait l'opportunité de se produire au Superbowl, elle ferait «quelque chose de spécial» avec sa performance.

Cover Media