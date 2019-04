Jeremstar commence à parler. Un an après l'affaire du «JeremstarGate», qui lui a coûté sa place dans «Les Terriens du dimanche», il décidé de tout raconter dans un livre, «La vérité, toute la vérité», à paraître le 4 avril prochain. Une façon pour lui «d'évacuer» la colère, «une thérapie», comme il l'a expliqué dans une interview pour «Le Parisien».

En 2018, le blogueur Aqababe avait diffusé une vidéo de Jeremstar en train de se masturber, avant d'accuser l'un de ses anciens amis proches, Pascal Cardonna, d'organiser des partouzes avec de jeunes garçons.

Envie de vomir et de pleurer

Face au scandale, Jeremstar avait alors décidé de se mettre en retrait. «Je n'avais pas envie qu'on se réjouisse de mon malheur, qu'on voit que j'étais au fond du trou, alors je suis resté enfermé. Je suis très anxieux de nature. Là, ça a été l'apothéose: envie de vomir, de pleurer. Je m'endormais avec des crises d'angoisse. La nuit, je rêvais de la polémique. À la fin, j'avais envie de fermer les yeux, de ne plus me réveiller», a-t-il confié.

Pour rappel, le blogueur avait été écarté de C8 et avait perdu de nombreux contrats avec des annonceurs avec qui il collaborait sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, malgré les appels du pied de Jeremstar, la justice ne souhaite pas le recevoir. «Souvent, on me demande quand je vais être blanchi. Mais pour être blanchi, il faudrait encore avoir été accusé de quelque chose.» (Le Matin)