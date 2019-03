Jeremestar en a un peu bavé en 2018. Le blogueur était cité dans un scandale sexuel appelé «JeremstarGate», ce qui lui a valu de perdre sa place de chroniqueur dans «Les Terriens du dimanche» sur C8. «J'ai la sensation de perdre la chose qui avait le plus de sens pour moi. J’ai aujourd’hui le sentiment d’avoir été pris pour un guignol, d'avoir été mené en bateau», écrivait-il en juin dernier.

Heureusement, toujours soutenu par ses fans, ses amis et surtout son compagnon, il a su rester positif. Presque un an plus tard, Jeremstar et C8 semblent être passés à autre chose. La preuve, il retournera sur le plateau qu'il a quitté il y a quelques mois. Selon plusieurs médias, il sera l'invité de l'émission du 7 avril. Il y présentera son nouveau livre «La vérité, toute la vérité», dans lequel il revient notamment sur son éviction du programme.

Toute la vérité sur le scandale

Dans cet ouvrage, dont la sortie est prévue le 4 avril, Jeremstar promet de «livrer la vérité» sur «cette affreuse polémique mensongère» qui le visait. «Je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez et vous raconter tous les drames qui ont eu lieu dans ma vie à ce moment-là.On a voulu me faire tomber mais grâce à vous, je suis toujours débout, a-t-il annoncé à ses abonnés Instagram. Mon combat contre le harcèlement numérique commence maintenant.»

