Lorsqu’on entre dans la chambre d’un palace lausannois en cette matinée de fin janvier, une armoire à glace se tient face à nous. «Vous êtes le garde du corps de Jérémy Ferrari?» demande-t-on alors que celui-ci est au téléphone. Il acquiesce. Logique, pense-t-on: en s’attaquant à la foi, puis à la guerre dans ses deux premiers spectacles, l’humoriste reçoit des dizaines de menaces. «C’est courant, ajoute-t-il. Gad Elmaleh en a quatre, Jamel Debbouze trois. Moi, je l’accompagne partout depuis deux ans sur toutes les dates.»

Mais, bientôt, les salles de spectacle, ce sera terminé. Du moins pour un temps. Jérémy Ferrari présentera encore «Vends 2 pièces à Beyrouth» le jeudi 1er février à Lausanne (Métropole) et le lendemain à Genève (Théâtre du Léman) puis il sera temps pour lui de s’en séparer pour de bon le jour de la Saint-Valentin. Un nouveau one man show est bien sûr en préparation. Interview.

Vous avez joué «Vends 2 pièces à Beyrouth» durant deux ans sur 250 dates. Les gens adorent rire de la guerre et autres atrocités?

Les gens adorent rire, peu importe le sujet. Certes, faire de l’humour noir, c’est très segmentant. Pourtant, j’ai rempli des Zénith. Parce que j’évite de donner mon avis personnel, même si c’est difficile. Je ne suis pas là pour guider la pensée des gens mais pour les faire rire et pour leur donner des informations qu’on leur cache. Quand je dis aux gens que mon prochain spectacle sera sur la santé, ils sont contents. Ils se disent que je vais choper des trucs et que je vais bien casser les couilles à certains. Ils sentent qu’on les nique, mais ils ne savent pas vraiment sur quoi et ça leur fait du bien que quelqu’un dise les choses sans avoir peur des conséquences, sans être dans un camp ou l’autre. Moi, je suis apolitique et athée.

Comment parvenir à ne pas angoisser le public durant le spectacle? En étant dans l’absurde?

Bonne question. Vous avez l’absurdité d’une situation. Exemple, réel: le pompiste qui voit arriver les frères Kouachi en cavale dans sa station-service pour s’acheter des sandwiches. Et il y a une autre forme d’absurdité. L’attentat du Bataclan est arrivé deux mois avant la première à Paris de «Vends 2 pièces à Beyrouth». Je n’allais pas tout réécrire, j’étais obligé d’en parler. Comment faire rire? J’ai décidé de traiter les attentats de la manière la plus odieuse possible, d’aller au sommet de la méchanceté et de l’horreur. Et pas un sketch de trois minutes mais vingt, et démarrer avec. Je n’ai pas dit aux gens qu’ils sont en sécurité mais qu’ils allaient mourir ce soir. J’ai tout poussé à 400% et du coup ça devient absurde.

Quand des spectateurs quittent la salle durant votre spectacle, comment réagissez-vous?

À ceux qui se lèvent en m’interpellant, je réponds. Parfois, c’est moi qui les interpelle quand je les vois passer en silence. On ne peut pas être boxeur et sortir du ring en disant: «Vous avez vu? Il m’a frappé.» Je fais de la provocation, c’est normal que des gens quittent la salle, sinon c’est raté. Ça me faisait plus de peine il y a quelques années. Il ne faut pas croire que l’humoriste est insensible. Je passe mon temps à éplucher des choses pas très marrantes. On ne fait pas ça si on n’est pas habité par quelque chose

Vous recevez beaucoup de menaces?

Oui. Mais c’était plutôt à l’époque de mon one man show sur la religion. Avec «Vends 2 pièces à Beyrouth», j’en reçois moins de la part des spectateurs. En revanche, je m’attaque aux puissants, je cite des noms. Les menaces sont moins directes…

Ce sont des pressions.

(Il éclate de rire.) En fait, on m’a demandé plusieurs fois de me taire…

Le 14 février, vous arrêterez de jouer votre spectacle. Ça vous manquera?

Oui. Je suis rarement complètement satisfait et c’est la première fois que je me sens en phase avec ce que j’ai fait. Il n’y a pas de passage de «Vends 2 pièces à Beyrouth» que je n’aime pas jouer. C’est fou, hein? Mais, c’est frustrant, je n’en ai pas profité, tellement j’étais concentré. Même si je suis exténué, ça va être dur de retrouver la vie normale.

Votre premier spectacle vous manque encore aujourd’hui?

Non. Enfin, si, parce que j’étais devenu complètement «ouf». J’étais le gamin qui avait deux Kinder Bueno et qui se retrouve enfermé dans une chocolaterie toute la nuit. P…! Des grandes salles pleines, je n’y croyais pas! Je ne voulais plus quitter la scène, c’est pour ça que le spectacle durait trois heures. (Rire.)

