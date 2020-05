Le 11 mai 2020, Ben Stiller a annoncé une triste nouvelle: son papa, Jerry Stiller est mort alors qu'il avait 92 ans. Sur ses réseaux sociaux, il lui a rendu un vibrant hommage: «Je suis triste de dire que mon père, Jerry Stiller, est décédé de causes naturelles. Il était un arrière-père et un grand-père, et le mari le plus dévoué d'Anne pendant environ 62 ans. Il nous manquera beaucoup. Je t'aime papa»

Le comédien s'était fait connaître pour avoir joué le rôle du père de George Costanzas, Frank, dans «Seinfeld». Sa performance dans cette série lui a valu une nomination aux Emmy Awards pour le meilleur acteur invité dans une série comique en 1997.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5