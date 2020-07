Jesse Tyler Ferguson et son mari sont papas d'un petit garçon. Le couple a annoncé l'arrivée de leur fils, Beckett, ce jeudi 9 juillet.

«Jesse et Justin ont accueilli leur petit soleil, Beckett Mercer Ferguson-Mikita, le 7 juillet 2020, indique le communiqué publié par People. Les nouveaux parents sont ravis et impatients d'entamer ce nouveau voyage en tant que famille de trois personnes.»

L'acteur de «Modern Family» avait révélé que son époux et lui s'apprêtaient à devenir parents lors d'une apparition dans l'émission «The Late Late Show with James Corden» en janvier. «J'attends un bébé en juillet avec mon mari, mais chut, ne le dis à personne. Gardons ça pour nous, avait-il déclaré avec humour. Je suis tout excité. J'ai 44 ans maintenant. Je suis genre: le show va commencer, tic-tac.»

«Donnons-nous cinq ans»

Le couple, qui s'est marié en 2013, pensait déjà à accueillir un enfant depuis plusieurs années. «Justin et moi sommes très excités de devenir papas dans un proche avenir, avait-il déclaré à Entertainment Tonight en 2017. Aucune annonce pour le moment, rien n'est fait, mais oui, nous sommes heureux. Nous sommes ensemble depuis quatre ans et nous nous sommes toujours dit: «Donnons-nous cinq ans juste pour vivre ensemble mariés"», et ça va faire cinq ans.»

«Modern Family» s'est récemment terminée après 11 saisons. Le dernier épisode de la série a été diffusé au début du mois d’avril.

