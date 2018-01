Octavia Spencer a révélé que Jessica Chastain avait insisté pour qu’elle soit autant payée qu’elle dans leur prochain film, après avoir appris que les femmes de couleur étaient moins bien payées que leurs collègues à la peau blanche.

Lors d’un événement organisé en marge du Sundance Film Festival, l’actrice de 47 ans a expliqué que Jessica Chastain avait négocié l’augmentation de son cachet à la suite de leur discussion sur l’égalité des salaires à Hollywood. «Il y a 15 mois environ, Jessica Chastain m’a contactée et m’a dit: «Je veux que nous fassions une comédie.» Je lui ai répondu: «Oui!»»

Six mois plus tard, elle l'a appelé pour les mêmes raisons et a commencé à parler de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes dans le milieu du cinéma. «Elle m’a dit: «Il est temps que les femmes se fassent autant payer que les hommes.»»

La star a ensuite fait part des écarts de salaire entre les femmes noires et les femmes blanches dans l’industrie, ce qui a terriblement choqué la Californienne de 40 ans. «Je lui ai raconté mon histoire, et nous avons parlé chiffres, et elle est restée silencieuse, puis elle m’a dit qu’elle n’avait aucune idée que c’était comme cela.» Octavia Spencer a ensuite fait l’éloge de la star pour avoir été fidèle à ses paroles. En effet, son cachet a été multiplié par cinq.

Vous pouvez voir son intervention dans la vidéo ci-dessous, à partir de 19''30.

(Le Matin)