Jim Carrey, révélé par les films «Ace Ventura» et «The Mask» en 1994, a fermé sa page Facebook et va vendre toutes les actions qu'il possède du réseau social.

Le quinquagénaire a expliqué sur Twitter qu'il agissait de la sorte pour protester contre la passivité de Facebook à stopper les messages et publicités à caractère politique postés depuis la Russie.

Ces posts de propagande font l'objet d'enquêtes aux États-Unis. Ils sont soupçonnés d'avoir influencé l'élection présidentielle de 2016.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp