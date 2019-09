Joakim Noah sera bientôt un homme marié. Le joueur de NBA et fils du tennisman Yannick Noah a demandé la main de sa compagne, la top Lais Ribeiro. L’Ange de Victoria’s Secret a annoncé sur Instagram que son homme a mis un genou à terre lors du festival Burning Man dans le Nevada. La magnifique brésilienne a publié une photo de la demande sur son compte ce samedi 7 septembre. «Je suis un peu en retard pour poster des photos de Burning Man et bien sûr, je n’ai pas touché mon téléphone pendant 5 jours et je n’ai pas une seule photo. Mais merci à mon meilleur ami Jerome Duran d'avoir immortalisé les meilleurs moments de ma vie!» a-t-elle écrit.

La top a ensuite donné quelques détails. «@stickity13 m’a surprise en me demandant ma main dans le lieu que je préfère au monde. Et je ne pourrais être plus heureuse! Nous allons nous marier», a-t-elle ajouté.

«Je suis là pour toi, picanha!!!»

De son côté, Joakim Noah lui a fait une très belle déclaration d’amour en ligne. «Demander ta main a été la décision la plus facile de ma vie. Voir ce sourire voguer sur le festival… Je n’oublierai jamais cela. Je suis là pour toi, picanha!!! Je sais que tu le sais parce que je te le répète tous les jours. Je t’aime. Par ailleurs, ce mariage sera génial», a écrit le fils de Yannick Noah.