Aujourd'hui, sort le film «Les frères Sisters». Le long métrage suit les aventures de Charlie et Eli Sisters, deux tueurs prêts à tout dans une traque qui va les emmener vers San Francisco au temps de la ruée vers l'or. Rencontre avec Joaquin Phoenix qui campe le rôle de Charlie Sister.

Comment avez-vous vécu ce duo de frères avec John C.Reilly?

Nous étions proches avant le tournage, mais partir en Roumanie pour le film nous a encore plus rapprocher. Pendant des semaines, nous étions les deux seuls américains au milieu d'une équipe d'une dizaine de personnes étrangères. Nous avons décidé de partager le même appartement et donc on passait nos journées ensemble sur le plateau puis nos soirées en tête-à-tête autour d'un plat de pâtes dans le salon. Notre complicité n'aurait pas été aussi forte si l'on avait fait ce film à Hollywood en rentrant vers nos copines tous les soirs.

Rencontrer la mère des frères Sisters dans ce film explique pourquoi ils sont aussi violents. Est-ce que votre mère a aussi eu une grande influence sur vous ?

Oui mais heureusement que cela n'est qu'une influence positive! Ma mère était une femme forte et qui m'a épaulé dans les moments difficiles à mes débuts. Nous sommes toujours très proche aujourd'hui mais j'ai 43 ans et je n'ai plus besoin de sa protection (rires).

La mère des frères Sisters est pourtant toujours très influente alors qu'ils ne sont plus des enfants...

Vrai, mais ils sont encore de grands enfants dans leurs têtes. Le réalisateur Jacques Audiard et moi en parlions souvent comme des enfants soldats du Far West. Ils ont été impliqués très jeunes dans les faits violents et ils ne savent pas réagir autrement. Les frères Sisters reproduisent en adultes ce qu'ils ont connu enfants.

Tous les comédiens de western disent avoir eu une relation particulière avec leur cheval durant le tournage. Et vous?

Je suis un peu un hypocrite car je suis un grand défenseur de la cause animale et je n'avais pas assez réfléchi avant d'accepter «Les frères Sisters». J'ai discuté avec les gens en charge des chevaux et l'on m'avait assuré qu'ils étaient très bien traités et protégés ce qui était lle cas. Mais j'ai vite compris qu'aucun cheval n'a envie d'avoir un homme sur son dos plusieurs heures par jour.

Étiez vous un adepte d'équitation dans votre enfance ?

Oui, j'avais un cheval dans mon enfance que j'adorais et nous allions souvent faire des ballades. Mais adolescent, j'ai compris que l'animal se laissait monter par obligation, pas par plaisir. J'avais arrêté l'équitation à cause de cela jusqu'au tournage du film de Jacques Audiard. J'assume mon hypocrisie dans cette histoire.

Vous vous préparez à incarner le Joker dans un film sur ce célèbre méchant des aventures de Batman. Que peut-on en attendre?

Je ne peux rien vous dévoiler de l'intrigue mais je suis dans l'étape la plus difficile de ma préparation pour ce tournage, celle de la transformation physique. C'est de plus en plus dur avec les années car je sais à quoi m'attendre (rires). La première fois que j'ai perdu une vingtaine de kilos pour un film, j'ai suivi à la lettre les instructions des médecins mais c'était une nouvelle expérience. Aujourd'hui, je connais la sensation de faim qui est horrible. En fait, j'ai pris 4 kilos dans le mois qui a précédé mon régime car je savais que j'allais devoir me priver de tout ce que j'aime et j'ai voulu en profiter une dernière fois avant longtemps. Et je regrette terriblement mon choix car cela rend mon régime encore plus strict pour ressembler à ma vision du Joker.

Christian Bale a souvent fait cela pour sa carrière et il nous a dit que sa femme ne supportait plus son humeur quand il était au régime. Qu'en est-il pour votre entourage?

C'est terrible pour mes proches aussi. On ne réalise pas à quel point on mange lorsqu'on est accompagné. Mon existence est devenue très solitaire car je refuse toutes les invitation au restaurant, aux soirées, aux cocktails. Je suis misérable et je dois rester seul le plus souvent. Mais c'est nécessaire avant le tournage. (Le Matin)