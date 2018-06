Le monde de la musique est en deuil. TMZ a annoncé la triste nouvelle mercredi: Joe Jackson est mort ce 27 juin à Los Angeles, à l’âge de 89 ans. Le site américain avait déjà écrit il y a quelques jours que le patriarche de la famille Jackson avait été hospitalisé en fin de semaine dernière. Atteint d’un cancer en phase terminale, le producteur n’avait malheureusement plus beaucoup de temps à vivre. Ses proches se sont succédé à son chevet. Katherine, son ex-femme, l’a notamment accompagné dans son dernier voyage. Ce mercredi, à 3 h 30 du matin, heure locale, il s’en est finalement allé pour toujours.

Victime de deux AVC

Joe Jackson avait eu de nombreux problèmes de santé depuis la disparition de son célèbre fils, Michael Jackson. En 2012 et en 2015, il avait subi deux AVC. Le dernier l’avait rendu partiellement et, provisoirement, aveugle. L’année dernière, il avait également été victime d’un accident de voiture, qui avait conduit à son hospitalisation en urgence.

Sans doute conscient que la fin était désormais toute proche, Joe Jackson avait posté un message sur Twitter cette semaine: «J’ai vu plus de couchers de soleil que ce qu’il m’en reste à voir. Le soleil se lève quand le temps vient et qu’on le veuille ou non, il se couche quand notre heure est venue.» Il a désormais rejoint les étoiles et brille aux côtés de son fils. (Le Matin)