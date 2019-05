Joe Jonas et Sophie Turner se sont mariés par surprise à Las Vegas le 1er mai. Pourtant, ils auraient tout de même prévu une autre cérémonie à Paris.

Le couple s'est dit «oui» à la chapelle Little White accompagné de certains de leurs proches, suite à la prestation des Jonas Brothers aux Billboard Music Awards, et des sources affirment que leurs noces devraient durer quelques semaines, car une autre fête est prévue en Europe.

Un mariage «plus formel»

« Joe et Sophie forment un couple qui aime s'amuser et vivre dans le moment présent, et c'est exactement ce qu'il s'est passé à Vegas, a déclaré une source à Entertainment Tonight. Le couple prévoit d'organiser un mariage plus formel avec leurs familles et leurs amis, car cette cérémonie était juste pour le fun. Joe et Sophie envisagent de se marier à Paris plus tard cette année.»

Pour cette deuxième cérémonie, Sophie Turner pourrait ainsi faire de sa camarade et meilleure amie de «Game of Throne»s, Maisie Williams, une de ses demoiselles d'honneur, comme elle l'a déjà promis. Maisie Williams n'était en effet pas présente à Las Vegas. Abordant la tenue vestimentaire de son amie en tant que demoiselle d'honneur à son futur mariage, Sophie Turner avait déclaré sur le tapis rouge lors de la première de «Game of Thrones» le mois dernier: « Je ne sais pas pourquoi elle pense à ça (ndlr.: ce qu'elle portera à son mariage). Je vais lui donner sa robe de demoiselle d'honneur! C'est ma demoiselle d'honneur. Une des deux.» (Le Matin)