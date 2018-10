Un peu plus d'an après leur mariage, Amber Heard et Johnny Depp divorcent pour «différends irréconciliables». Quelques jours plus tard l'actrice l'accuse de violences conjugales. Des faits qui surprennent et entachent, depuis, la réputation du très célèbre Johnny Depp. Ce dernier avait laissé ses avocats s'occuper de l'affaire et avait décidé de ne rien commenter... Jusqu'à aujourd'hui.

Johnny Depp est revenu sur ces lourdes accusations datant de 2016 dans «GQ»: « Au début, je n’ai rien dit. Je savais que ces accusations allaient me suivre et qu’elles allaient jouer contre moi. Je ne vais pas jouer à celui qui pisse le plus loin. Déballez ce que vous avez besoin de déballer, mes avocats se chargeront du reste». Telle était sa position.

Sans entrer dans les détails, Johnny Depp déclare avoir souffert: «La chose qui m’a fait le plus mal, c’est d’être présenté comme une personne que je ne suis pas. Faire du mal à quelqu’un que vous aimez, comme une sorte de tyran? Non, ça ne peut pas être moi. Je ne suis pas un homme violent.»

Propositions plus rares

Les propositions au cinéma se font plus rares depuis le scandale. Peut-être l’une des raisons pour lesquelles Johnny Depp s’est plongé corps et âme dans la musique avec son groupe The Hollywood Vampires: «Très vite, j’ai eu l’impression que sa version m’avait transformé en bête. Je suis Quasimodo. J’ai senti que certaines personnes me regardaient différemment depuis ces accusations.»

L'acteur sera vendredi au Festival du film de Zurich pour parler de son dernier film «Richard Says Goodbye». (Le Matin)