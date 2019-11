Le couple a commencé à se fréquenter alors que l'acteur de 56 ans se remettait de son mariage tumultueux et de son divorce avec l'actrice Amber Heard en 2018. Récemment, la danseuse de 24 ans a annoncé qu'elle avait quitté la star de «Sweeney Todd» et était repartie en Russie, dans son pays d'origine.

Selon le «Daily Mail», elle avait eu du mal à faire face à l'attention des médias. «Polina détestait l'attention que cette relation apportait et trouvait tout ça effrayant. Elle fait profil bas en Russie et a dit à Johnny que ses projets de mariage étaient une folie», peut-on lire.

Le problème? Sa notoriété et Amber Heard

La danseuse avait raconté à des amis après quelques semaines de relation que l'acteur de «Pirate des Caraïbes» avait hâte de rencontrer son père Gennady et sa mère Irina, qui a quatre ans de moins que lui. Cependant, le quotidien a précisé: «Elle s'est faite discrète quand elle vivait avec lui, se rendant à son travail de chorégraphe, puis rentrant chez lui le soir. Son niveau de notoriété et sa bataille continue avec Amber sont devenus trop pour elle. Johnny a été occupé par sa brouille avec Amber et elle ne pensait pas que c'était le bon moment pour eux de s'engager dans quoi que ce soit.»

Amber Heard se défend actuellement dans une affaire de diffamation que son ex-mari a lancé contre elle en début d'année. Pour rappel, elle a écrit un article dans le «Washington Post» affirmant qu'elle avait été victime de violence conjugale. Johnny Depp a affirmé qu'il n'a jamais été violent avec son ex-épouse et a réfuté ses allégations.

Cover Media