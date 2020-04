Pour son premier message sur Instagram, Johnny Depp a voulu partager un message spécial pour ses fans affectés par la pandémie de coronavirus. L'acteur, qui a ouvert son compte ce jeudi 16 avril, a publié une première image où on peut le voir assis sur un banc en bois dans ce qui ressemble à une cave, entouré de bougies et de lumières professionnelles. «Salut à tous. Je film quelque chose pour vous... Laissez-moi une minute», a-t-il écrit en légende du cliché.

Quelques heures plus tard, la star postait un long message vidéo dans lequel il s'adressait à ses nouveaux abonnés (plus de 2 millions vingt-quatre heures après la mise en ligne de son compte). «Salut tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont là dans les mondes éthérés et qui reçoivent cette transmission. C'est ma première expérience avec le monde des réseaux sociaux. Je n'ai jamais rien fait de semblable. Je ne pense pas en avoir ressenti le besoin jusqu'à présent. Mais voilà, il est temps d'ouvrir un dialogue à cause de la menace de cet ennemi invisible qui a déjà causé d'immenses tragédies et d'énormes dégâts dans les vies des gens. Certaines personnes sont malades et ne peuvent pas être soignées, les gens tombent malades, n'arrivent plus à respirer et meurent à une vitesse terrifiante», déclare-t-il, avant d'expliquer qu'il ressent aujourd'hui le besoin d'aider le monde à guérir, sans préciser comment il compte faire.

L'acteur conclut en remerciant ses fans pour leur soutien sans faille alors qu'il est toujours aux prises avec son ex-femme, Amber Heard, dans une bataille juridique. «Il n'y a pas assez de mots pour dire combien cela me touche», dit-il.

Cover Media