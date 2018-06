Les erreurs du passé, l’alcool, son divorce puis la rencontre avec son actuelle épouse avec laquelle il s’apprête à avoir un enfant: Josh Brolin a accepté de parler de tout lors de notre rendez-vous à l’occasion de la sortie de «Sicario 2: la guerre des cartels», à voir dès mercredi 27 juin 2018 sur les écrans de Suisse romande.

Vous avez passé le cap des 50 ans en février. Quel bilan faites-vous de votre première moitié de vie?

Je vais vous faire une confidence: je n’ai jamais été aussi bien dans ma peau! J’ai le sentiment d’être en accord avec moi-même et d’avoir réussi à dompter mes démons.

Vous allez de nouveau être papa dans quelques mois. Nerveux?

Il n’est jamais trop tard pour bien faire. (Il fait un clin d’œil). Papa à mon âge, j’assume à fond et je me dis que c’était mon destin. Il m’a fallu toutes ces années pour grandir, mûrir et rencontrer la femme avec qui fonder une nouvelle famille. Mais je vous avoue que je suis un peu nerveux à l’idée d’être un vieux père, d’autant que j’ai deux enfants qui sont adultes (ndlr: Trevor, 29 ans et Eden, 24 ans, dont la mère est Alice Adair). J’espère que je serai un meilleur papa à 50 ans que je n’ai pu l’être à 20 ans.

Vous avez épousé, en septembre 2016, Kathryn Boyd qui était votre assistante et qui a 20 ans de moins que vous…

Kathryn et moi avons décidé d’essayer d’avoir un bébé dès notre mariage, mais nous avons été surpris que cela arrive si vite. C’est mieux ainsi car je veux surtout rester actif pour mon bébé. Je veux pouvoir m’amuser avec ma fille, faire des choses avec elle dans 5, 10, 15 ans. Je me sens en forme physiquement même si j’ai des blessures qui me forcent à faire beaucoup plus attention aux cascades par exemple.

Quel genre de père avez-vous été pour vos deux aînés?

Je n’aime guère parler de cela car ils sont adultes et n’ont pas besoin que j’attire l’attention sur eux. Mais j’étais un jeune punk qui pensait davantage à sa moto et ses sorties qu’à être père quand cela m’est arrivé à 20 ans. Heureusement que la famille a toujours été quelque chose de primordial pour moi.

Quel est votre plus grand regret de ces dernières décennies?

La première chose qui me vient à l’esprit: je regrette de ne pas avoir eu 50 ans dans ma tête plus tôt (rires). J’étais trop concentré sur mon job, ma carrière. J’étais trop sérieux dans ma préparation et je me prenais sûrement aussi trop au sérieux. Au point de me perdre et d’oublier ma personnalité. Avec les années, j’ai appris à mettre de la distance entre les rôles que j’incarne et le gars que je suis en rentrant à la maison.

Vous aviez été arrêté en 2004 pour violence conjugale alors que vous viviez avec votre épouse, l’actrice Diane Lane. Regrettez-vous vos actes?

Bien sûr que je regrette. Mais on ne peut pas encore remonter dans le temps comme dans les films alors je ne peux que parler du présent. Je pense avoir changé mon attitude. Je suis moins impulsif et je contrôle mieux mes émotions.

Êtes-vous un meilleur acteur pour cela?

Je ne saurais pas répondre mais je sais que j’ai davantage d’opportunités et des rôles plus variés depuis quelques années.

Vous étiez récemment dans «Avengers: Infinity War» ainsi que «Deadpool 2» le mois dernier et vous serez en tête d’affiche de «Sicario 2» dès demain. Êtes-vous devenu boulimique de travail?

Je l’ai toujours été et cela ne s’arrange pas depuis quelque temps car les offres sont trop belles pour dire non. Le principal est d’être bien entouré. Pour ce deuxième «Sicario», Benicio del Toro et moi avons discuté durant des mois car nous ne voulions pas reprendre ces rôles, respectivement d’agent secret et de tueur à gages, sans l’assurance d’un bon scénario. Et nos attentes ont été dépassées par l’histoire imaginée par le réalisateur italien Stefano Sollima. Nous sommes en pleine guerre des cartels et les trafiquants sont des deux côtés de la frontière américaine.

Est-ce qu’il y aura un troisième «Sicario»?

Benicio et moi sommes prêts si Emily Blunt revient pour un nouvel épisode. Mais le plus dur sera de coordonner nos emplois du temps car nous sommes occupés pour plusieurs années.

Carrière à succès, vie privée au beau fixe… Bref, la vie commence tout juste pour Josh Brolin?

Non, mais c’est vrai que je suis dans une période où tous les voyants sont au vert… Tous sauf un: j’ai des courbatures de tous les côtés à force de jouer les gros durs et de faire des acrobaties sur les tournages. Mais cela fait partie des risques du métier.

(Le Matin)