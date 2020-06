Joyce Jonathan a tenu à partager avec ses fans une bonne nouvelle. La chanteuse est enceinte. Et pour l'annoncer, elle l'a fait en musique.

«Puisque depuis le début je vous parle en chanson, ça me paraît naturel de vous faire cette révélation. J'ai pris quelques kilos, pas seulement à cause des gâteaux (…) Ça fait pas longtemps qu'elle m'habite et jamais elle ne me quitte. Parfois je lui parle comme une gaga, je la caresse à travers le drap», révèle-t-elle dans un morceau écrit pour l'occasion, confirmant ainsi qu'elle attend une petite fille.

Les beaux yeux verts de son père?

Et elle s'interroge sur la personnalité de son futur bébé. «J'imagine son visage. Est-ce qu'elle aura les beaux yeux verts, ceux que porte si bien son père? Est-ce qu'elle aimera la musique, est-ce qu'elle sera scientifique?» chante la star.

On ignore cependant l'identité de l'heureux futur papa, ou même la date de naissance prévue du bébé de Joyce Jonathan.

Cover Media