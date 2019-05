L'acteur a dit oui à Phillipa Coan, lors d’une cérémonie secrète à Londres. Le comédien de 46 ans a épousé celle qui partage sa vie depuis quatre ans devant seulement quelques membres de leurs familles et amis, ce mardi 30 avril.

L'union s'est déroulée à la mairie d'Old Marylebone, dans le centre de la capitale britannique. Comme on peut le voir sur des photos publiées par le «Sun», le marié portait un costume en velours et un chapeau haut de forme, tandis que son épouse de 32 ans était vêtue d’une robe crème taille empire. D’après la publication, le fils aîné de l’acteur, Rafferty, né de son union avec Sadie Frost, était son garçon d’honneur.

«Je suis très, très heureux»

La nouvelle de ce mariage est une vraie surprise, puisque Jude Law avait laissé entendre que ses noces se dérouleraient en France, où il a des attaches familiales. Il s’agit du deuxième mariage de Jude Law, qui est précédemment resté marié à Sadie Frost entre 1997 et 2003. De leur union sont nés trois enfants, Rafferty, Iris et Rudy. L’acteur du «Talentueux M. Ripley» a également une fille de 9 ans, Sophia, née de sa relation avec le mannequin Samantha Burke, et une autre fille de 3 ans, Ada, née de sa romance avec la musicienne Catherine Harding.

La vie sentimentale de Jude Law semble s’être assagie depuis sa rencontre avec celle qui est devenue sa femme cette semaine. «Elle est mienne. Je suis très, très heureux. Notre relation est quelque chose de très privé et je pense que c’est précisément la raison pour laquelle ça marche aussi bien», avait confié Jude Law à propos de Phillipa Coan en 2016 dans le magazine «Modern Living». (Le Matin)