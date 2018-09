Justin Bieber et Hailey Baldwin sont en train de profiter d'un beau petit voyage à Londres. L'artiste et le mannequin sont arrivés hier devant Buckingham Palace dans une voiture noire. Le chanteur s’est assis sur le rebord d'une fontaine et a alors interprété un titre devant sa chérie.

Leur présence n’est pas passée inaperçue et les fans ont commencé à se rassembler autour du couple. Sur les vidéos qu’ils ont publiées sur les réseaux sociaux, on peut également voir Justin Bieber leur demander s’ils voulaient qu’il chante un titre en particulier.

Le couple est arrivé dans la capitale britannique au début de la semaine. Ils n’ont pas caché leur amour dans les rues de Londres, se promenant main dans la main et s’embrassant en public. Justin Bieber et Hailey Baldwin n’ont par ailleurs pas répondu à l’annonce de l’oncle de la jeune femme, l’acteur Alec Baldwin, qui a affirmé qu’ils s’étaient mariés. La veille de cette déclaration, alors que la rumeur faisait rage, Hailey Baldwin avait déclaré sur Twitter: «Je comprends qu'on en parle, mais je ne suis pas encore mariée.» Un post que l’amoureuse de Justin Bieber a effacé depuis sans en dire plus pour autant. (Le Matin)