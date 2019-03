Justin Bieber a remplacé son lit par un caisson à oxygène hyperbare. Le chanteur, qui a récemment révélé se battre pour sa santé psychologique, a posté dimanche dernier une vidéo sur Instagram où on peut le voir dormir dans le caisson, lui permettant de respirer de l'oxygène pur pendant son sommeil. La femme de l'artiste, Hailey, a filmé la scène, qu'elle a commentée avec la légende «Dors bien mon amour».

Utilisé par des athlètes

Ce type d'appareil est de plus en plus souvent utilisé par des athlètes après des blessures pour accélérer la guérison ou réduire les inflammations. Certaines sociétés affirment également qu'ils peuvent aider à soigner des syndromes du stress post-traumatique, mais rien n'a pour le moment été établi en ce qui concerne le traitement de la dépression.

D'après Logan Poudel, responsable d'OxyHealth (une société spécialisée dans les soins basés sur l'oxygène), interrogé par «Page Six», dormir dans ce genre de caisson ne pose aucun risque, mais ne présenterait aucun bénéfice médical au-delà de deux heures.

Pause pour devenir un bon père

Par ailleurs, Justin Bieber fait une pause dans sa carrière musicale pour se concentrer sur ses «problèmes profonds» et devenir un meilleur mari ainsi qu'un bon père. Le chanteur chercherait à traiter des problèmes de santé mentale, et il a expliqué sur Instagram ce lundi qu'il va prendre du temps pour lui, loin des projecteurs, pour prendre soin de lui et de ceux qu'il aime.

«J'ai lu beaucoup de messages disant que vous voulez un album. J'ai passé toute mon adolescence et le début de ma vingtaine en tournée, et je me suis rendu compte que vous avez probablement vu que je n'étais pas heureux sur ma dernière tournée. Je ne mérite pas ça et vous non plus. Vous payez pour venir passer un bon moment, et je ne pouvais, émotionnellement, vous l'offrir à la fin. J'ai cherché de l'aide, fait des erreurs comme nous tous, et maintenant je veux réparer les problèmes profondément ancrés en moi afin de ne pas tomber en morceau, et être un bon mari et le père que je veux être», a-t-il écrit.

Cependant, il assure qu'il ne sera pas longtemps absent des charts. «La musique est quelque chose de très important pour moi. Je vais revenir au plus vite, mon swag est indéniable et je veux continuer, ce qui me pousse est indescriptible, son amour surnaturel et sa grâce est ce qui me fait tenir. Je veux rester au sommet, que je fasse de la musique ou non, c'est ce qu'a dit le roi, mais je reviendrai fort, croyez-moi», a-t-il ajouté. (Le Matin)