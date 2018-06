Justin Bieber et Hailey Baldwin ont déjà vécu d'amour et d'eau fraîche il y a de cela quelques années. Alors, lorsqu'ils se sont remis ensemble, ils n'avaient plus de temps à perdre. Quelques jours après avoir été surpris en train de s'embrasser dans un parc puis dans une rue de Brooklyn, à New York, les deux tourtereaux se sont fiancés. Tous les fans ont en effet remarqué sur les photos de Bieber, publiées le 21 juin 2018, qu'il arborait un anneau autour de l'annulaire gauche, lui qui est pourtant habitué à ne pas porter de bague.

did justin bieber and hailey baldwin get married? i cannot be the only one that notices that justin never wears jewelry and he's got a ring on his left ring finger?!?! pic.twitter.com/PtbFQ4vJQl