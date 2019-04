Le poisson d’avril de Justin Bieber a laissé un goût amer à trop de personnes. Résultat, l’interprète de «Sorry» s’est excusé. Le 1er avril, le chanteur canadien a fait croire à ses abonnés Instagram que Hailey Bieber, sa femme, attendait un heureux événement. Il a posté une première photo, représentant une échographie, et trois autres de son épouse se faisant ausculter le ventre chez le médecin. Ce n’est qu’ensuite qu’il a dévoilé le pot aux roses avec une autre échographie sur laquelle un chiot remplace le fœtus.

Scandale chez les followers de Justin Bieber, notamment de la part de femmes qui ont connu des problèmes de fertilité. Elles ont dénoncé le manque de tact du chanteur expliquant combien elles étaient scandalisées.

«Je ne voulais pas manquer de tact»

Mardi, Justin Bieber a présenté ses excuses. «Il y aura toujours des personnes blessées, il y aura toujours des personnes qui ne prendront pas les blagues très bien, je suis un farceur et c’était un POISSON D’AVRIL. Je ne voulais pas manquer de tact auprès des personnes qui ne peuvent pas avoir d’enfant. Je connais beaucoup de gens qui ont fait croire à leurs parents qu’ils attendaient un enfant le 1er avril pour avoir une énorme réaction. Mais je m’excuse quoi qu’il en soit et j’en prends la responsabilité. Je m’excuse auprès de ceux que j’ai offensés. Je ne voulais sincèrement blesser personne avec une farce… C’est un peu comme quand j’entarte ma petite sœur pour son anniversaire en me disant qu’elle va rire et qu’en fait elle pleure. Vous ne savez pas toujours ce qui va faire du mal à quelqu’un, et je ne compare pas la grossesse à un entartage, mais c’est une métaphore pour expliquer qu’on ne sait pas ce qui peut blesser les autres. Certains ont ri, d’autres ont été offensés… Je pense que les blagues sont comme des dés, il faut parfois les lancer», a déclaré Justin Bieber.

(Le Matin)