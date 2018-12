Justin Theroux a toujours des problèmes de voisinages! L’affaire dure depuis 2017. Cette année-là, l’acteur de «Mulholland Drive», de «Zoolander» et, plus récemment de «Bumblebee», a porté plainte contre Norman Resnicow, son voisin new-yorkais dans Greenwich Village. Ils ont eu des différends à cause du bruit venant de l’appartement de l’acteur.

Et en 2018, Justin Theroux a accusé son voisin de harcèlement et a obtenu de la justice une injonction à son encontre. Deux autres voisins – Bradley Calcaterra et David McCorkle – ont témoigné, expliquant que Norman Resnicow les a menacés. Resnicow n'a plus le droit de «harceler, intimider, menacer ou tenter d’influencer de quelque manière que ce soit les témoins et potentiels témoins» ou «d’utiliser un langage agressif» avec les autres résidents de cet immeuble de Greenwich Village. Et c'est bien cette injonction qu'il n'aurait pas respecté.

Un risque de prison

D’après «The Blast», Justin Theroux affirme que Norman Resnicow harcèle toujours les autres voisins et a envoyé des e-mails menaçants. L’acteur demande au juge d’envisager un jugement au civil ou au pénal, de le sanctionner financièrement et de «mettre en place une injonction assortie d’une condition, c’est-à-dire mettre en prison Resnicow s’il commet d’autres violations de son injonction d’éloignement». (Le Matin)