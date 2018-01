«Man of the Woods», le nouvel opus de Justin Timberlake - inspiré par son fils Silas, sa femme Jessica Biel et sa famille -, sortira le 2 février prochain. En attendant, la star a dévoilé ce 5 janvier le tout premier extrait de cet album: «Filthy», une chanson pop - electro réalisée par Mark Romanek et produite par Timbaland et Danja.

Le clip, futuriste, transporte Justin Timberlake en 2028... Le chanteur se glisse dans la peau d'un ingénieur - certains y voient une ressemblance avec Steve Jobs - qui présente sa nouvelle invention lors d'une conférence à Kuala Lumpur, en Malaisie. Il s'agit d'un robot capable de reproduire ses mouvements de danse.

(Le Matin)