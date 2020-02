Justin et Hailey Bieber font l'amour plusieurs fois par jour. C'est la confidence qu'a fait le chanteur lors d'une session de questions réponses avec des fans à l'O2 Arena de Londres.

«Quand je suis avec ma femme, on aime... enfin vous pouvez imaginer ce qu'on fait toute la journée... C'est assez fou. On ne fait que ça, on aime regarder des films, Netflix and Chill. Mais on chille beaucoup», a-t-il lancé mardi au public, comme l'a relayé E! Online.

«Être marié, ce n'est pas facile»

Mais bien que leur vie sexuelle soit très active, l'artiste ne dit pas pour autant que la vie d'homme marié est facile tous les jours.

«Être marié, c'est génial, je vous jure. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas facile. Il faut travailler dessus. Si le mariage était facile, tout le monde se marierait. Donc si vous voulez avoir des enfants et vous mariez, sachez juste qu'il faut y travailler tous les jours. Il faut être patient avec l'autre personne, l'aimer, être doux avec elle et ça demande du travail. Mais c'est puissant. C'est vraiment, vraiment incroyable», a-t-il conclu.

Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont dit «oui» en 2018.

