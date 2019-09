Booba et Kaaris vont-ils vraiment finir par se boxer? Cela semble mal parti. Kaaris annonce ce 19 septembre à «L'Equipe» que le combat contre Booba n'aura finalement pas lieu. L'artiste a décidé de «siffler la fin de la récréation» en mettant «un terme à cette mascarade.»

«Tout ça manque de sérieux»

Ce duel façon MMA entre les deux rappeurs français était programmé le 30 novembre, en Suisse. D'abord prévue à Genève, ensuite à Bâle, la rencontre a été annulée par la ville. «Cette histoire a généré beaucoup d'excitation chez les gens. Mais aucun pays en Europe ne veut de cet événement, continue Kaaris. L'organisateur trouvé par Booba, la société SHC (ndlr: à Genève), nous parle d'un endroit secret, dévoilé à la dernière minute. On nous dit aussi aujourd'hui que les gens ne pourront venir que sur invitation. Moi, je n'ai pas signé pour ça! Tout ça manque de sérieux», dit-il.

Booba, lui, ne semble pas d'accord. «Tu cherches toujours une excuse, écrit le rappeur sur son compte Instagram. On a toutes les autorisations, plus de marche arrière possible.» Avant de demander : «Tu as peur ?»

Ce combat devait servir d'arène pour régler les différends des deux stars, qui avaient été condamnées à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour leur bagarre médiatisée à l'aéroport parisien d'Orly en août 2018.

