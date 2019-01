Voilà des semaines que Booba et Kaaris ont décidé de régler leur différend en s'affrontant à mains nues. Jeudi dernier, une date et une salle semblait enfin arrêtés: le 5 avril au Palais 12 à Bruxelles, en Belgique. Le contrat que Kaaris a reçu mentionnait pourtant un deuxième lieu, et bien plus près de chez nous, cette fois: l'Arena de Genève!

«Monsieur Elie Yaffa, («Booba») et Monsieur Armand Okou Gnakouri («Kaaris») ont convenu de s'opposer à l'occasion d'un combat de MMA (mixed martials arts), et ce à l'initiative de Booba, prévu le vendredi 5 avril 2019 au Palais 12 à Bruxelles ou au Geneva Arena à Genève ou tout autre lieu ou toute autre date retenu(e) par l'organisateur (le «Combat»)», peut-on lire dans la lettre remise par huissier de justice le 11 janvier et partagée par Kaaris sur Instagram.

Bruxelles n'avait donc rien d'officiel. D'ailleurs, le rappeur le soulignait sur son compte à l'attention de Booba: «Annonce pas de date ta pas d’endroit Ya marqué BX, GENÈVE... on sait pas c’est ou ton truc.»

Le combat aura-t-il lieu à Genève? Contacté par «Le Matin», le secrétariat de l'Arena ne confirme ni n'infirme et nous renvoie au programme de la salle. Le 5 avril 2019, entre un concert de Maître Gims le 3 et un de Soprano le 6, celle-ci est bel et bien libre. En outre, si Booba et Kaaris ne peuvent pas s'affronter en France où le MMA est banni, ce n'est pas le cas à l'Arena de Genève, qui a déjà accueilli un événement du genre en mai 2018: la 12 e édition du Strength & Honor Championship, «l'événement No 1 de MMA en Europe.» (Le Matin)