Donald Trump avait décidé de recevoir jeudi 11 octobre à la Maison Blanche Kanye West, un de ses supporters les plus fervents. L'une des nombreuses vidéos faites lors de cette rencontre montre la superstar du rap, imprudente, déverrouiller son téléphone portable. Son code secret: 0-0-0-0-0-0.

Kanye West has his personal iPhone inside the Oval Office, and his iPhone PIN is 0000. pic.twitter.com/GGWMbM8J0G