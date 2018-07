Kanye West a révélé au «New York Times» que son épouse Kim Kardashian l'avait encouragé à essayer la «thérapie par le cri», l'année dernière, afin d'améliorer son état psychologique. En effet, l'artiste a connu une série d'événements malheureux - son séjour de neuf jours en centre de désintoxication ou encore le vol à main armée dont sa femme avait été victime - qui l'avaient mené à la dépression nerveuse.

La star s'est alors tournée vers Tony Robbins, coach de vie et essayiste américain dans le domaine du développement personnel. Ce dernier aurait rapidement reconnu le manque de confiance dont souffre le chanteur.

De son côté Kanye West a avoué que l'expérience l'avait quelque peu mis mal à l'aise: «J'étais tellement gêné par la nounou et la femme de ménage, je ne voulais pas qu'elles m'entendent crier dans le salon».

Malgré sa réticence de départ, il a persévéré avec cette thérapie, également connue sous le nom de thérapie primale, qui est censé libérer la colère ou la frustration refoulée. Mais, la superstar de 41 ans a admis que le traitement n'avait pas eu l'effet escompté: «Je me sentais encore gêné. Cela n'a pas été une solution instantanée. Je n'ai pas eu davantage confiance en moi.»

Par ailleurs, l'époux de Kim K. a ouvertement évoqué ses pensées suicidaires qui le hante régulièrement. Ses commentaires font d'ailleurs écho aux paroles de son titre «I Thought About Killing You», extrait de son dernier album, Ye: «Aujourd'hui, j'ai pensé à te tuer, meurtre prémédité / Je pense me tuer très souvent / Et moi, je m'aime bien plus que je ne t'aime.» (Le Matin)