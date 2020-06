Kanye West a lancé un fonds de soutien pour payer les études universitaires de la fille de George Floyd. Le rappeur a en effet promis de payer les frais de scolarité de la jeune fille, Gianna, après la mort tragique de son père aux mains de la police de Minneapolis. En outre, Kanye West a fait don de 2 millions de dollars pour payer les frais d'avocats lors du prochain procès sur le décès de George Floyd, mais aussi ceux de Breonna Taylor et d'Ahmaud Arbery.

Breonna Taylor était une urgentiste afro-américaine tuée chez elle, à Louisville, par des policiers durant un raid. Trois policiers sont impliqués dans son décès. La jeune femme a été tuée par huit balles tirées par les officiers. Son petit-ami avait répliqué et avait été inculpé pour avoir tiré sur les forces de l'ordre. Les charges contre lui ont été abandonnées et le dossier sur la mort de Breonna Taylor vient d'être réouvert par le FBI.

Ahmaud Arbery était un jogger afro-américain tué lors d'une embuscade par deux hommes blancs dont un ancien officier de police ayant également travaillé pour le procureur en Georgie. L'affaire s'est déroulée au début de l'année, en février. Les deux hommes avaient alors expliqué à la police l'avoir pris pour un voleur et l'avoir attendu dans leur véhicule pendant qu'Ahmaud Arbery faisait son jogging - non armé et en pleine journée. Ils avaient été relâchés et n'avaient pas été inquiétés. Ce n'est qu'en mai qu'une vidéo des événements est devenue virale, notamment lorsque plusieurs célébrités l'ont relayées. Les deux hommes ont finalement été arrêtés et inculpés pour meurtre.

Selon TMZ, Kanye West a aussi donné son soutien à de nombreux propriétaires de magasins noirs et a également pris part à une manifestation Black Lives Matter.