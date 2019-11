Kanye West compte se présenter pour les présidentielles américaines en 2024. Lors d’une déclaration survenue à l’occasion du Fast Company Innovation Festival de New York, jeudi, l’artiste a une nouvelle fois exprimé sa volonté de se lancer en politique.

«Je serai dans la course pour les présidentielles en 2024, on va vraiment le faire, et on verra qui rira à ce moment-là, a déclaré le rappeur. Quand je me présenterai aux présidentielles en 2024, on aura pu créer tellement d’emplois que, de fait, je me présenterai. Maintenant que je dis ça, vous aller lire les gros titres «Kanye est fou», ceci ou cela. C’est comme si un Afro-Américain sur trois était en prison et que toutes les célébrités étaient en prison également parce qu’ils ne peuvent rien dire! Ils n’ont pas d’opinion! Ils ont tellement peur!»

Donald Trump comme modèle

Notons également que Kim Kardashian, sa compagne, se prépare à passer le barreau en Californie d’ici à 2024, bien décidée à poursuivre son engagement en faveur d’une réforme du système carcéral américain.

Les sourires des détracteurs de Kanye West ne feront que le conforter dans son idée, lui qui a pour modèle l’actuel président des Etats-Unis, Donald Trump, que tout le monde donnait perdant. Un soutien qu’il n’a jamais caché, arborant la casquette rouge au célèbre slogan «Make America Great Again», mais sans doute plus en raison du parcours de l’homme d’affaires que pour ses positions politiques qu'il n'évoque jamais. Ce qu’aime Kanye West chez Donald Trump, c’est avant tout la réussite d’un outsider dont tout le monde se moquait. Reste à voir si le schéma pourra se répéter.

Cover Media / lematin.ch